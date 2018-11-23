В ночь на 16 декабря 2018 года двое преступников ограбили иностранных гостей Владивостока, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморья.

Находясь в кафе, фигуранты обратили внимание на двух иностранных граждан, выбрав их в качестве жертв для нападения.

Дождавшись, когда иностранцы покинут кафе, злоумышленники догнали их у фонтана в районе улицы Фокина, где нанесли несколько ударов, после чего похитили два смартфона, общей стоимостью свыше 30 тыс. рублей, а также денежные средства в размере 10 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Михаил Грач

