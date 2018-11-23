Министр юстиции предложил обязать родителей студентов содержать тех, пока они учатся на дневном отделении в вузах, сообщает DEITA.RU. Минимальный размер подобных выплат необходимо прописать в Семейном кодексе, считает глава ведомства.

Кроме того, он предлагает уточнить права и законные интересы ребенка;

установить минимальный размер алиментов; установить обязанность родителей содержать совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся по очной форме в организациях, имеющих лицензии на образовательную деятельность.

Коснется ли данное нововведение работающих студентов-очников, автор инициативы не уточнил.

На сегодняшний день, согласно семейному кодексу, родители обязаны содержать своих детей до совершеннолетия, но по мнению некоторых россиян, так можно содержать детей до пенсии, ведь многие родители продолжают помогать своим детям и после учебы, и даже когда те обзаводятся собственными семьями и детьми.

Таисия Масина