Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил идеи кандидат на пост президента Украины Сергея Таруты о возможности снабжения Еворпы украинским газом, сообщает DEITA.RU.

В беседе с РИА ФАН Игорь Юшков озвучил причины, из-за которых Киеву никогда не удастся посоревноваться с Москвой в уровне добычи и уж тем более не заменить на мировом рынке.

«Тарута сначала заявляет, что Украина совсем заменит Россию на европейском рынке — вот это уже фантастика. РФ поставляет 200 миллиардов кубов в Европу, а Украина даже себя обеспечить-то не может. Потом Тарута говорит, что Киев будет добывать около 50 миллиардов кубов — 30 [они потребляют сами, соответственно, они будут экспортировать только 20. Разница огромная», - прокомментировал РИА ФАН Игорь Юшков.

Накануне Сергей Тарута в Facebook старался убедить украинских избирателей в том, что Киев может потягаться с Москвой в области энергетики.

«Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу. Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа», - написал Тарута.

Дмитрий Санников