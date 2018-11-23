В Госдуму внесен законопроект, предлагающий передавать пенсии по наследству, сообщает DEITA.RU.

Сегодня, 21 февраля, депутаты в первом чтении рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон о страховых пенсиях.

Будет поднят вопрос о разработке механизма, который позволит передавать такие пенсии по наследству. Если человек самостоятельно или с помощью работодателя осуществлял страховые пенсионные взносы в течение жизни, он должен иметь гарантии по их возврату со стороны государства - либо в виде страховой пенсии, либо наследникам.

Предлагается ввести норму о том, что право становится наследуемым. Авторы законопроекта предлагают установить "гарантированный период получения страховой пенсии по старости".

Ирина Петрова



