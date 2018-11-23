Игорю Пушкареву, задержанному по делу о коррупции, "светит" серьезный срок и огромный штраф, сообщает DEITA.RU



Так, государственный обвинитель запросил для бывшего градоначальника 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.Для родного брата бывшего мэра просят восемь лет лишения свободы условно со штрафом в 500 миллионов рублей. Для Андрея Лушникова, являвшегося директором МУП "Дороги Владивостока" запросили 14 лет колонии строгого режима и штраф в 375 миллионов 632 тысячи рублей, пишет Интерфакс в получении особо крупных взяток, даче взяток, посредничестве во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, злоупотреблении полномочиями, использовании подложных документов.

Напомним, по версии следствия, с 2009 года по 2016 год мэр Владивостока Игорь Пушкарев приобрел строительные материалы для подведомственных администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в организациях, входящих в группу компаний «Востокцемент», которые на тот момент были подконтрольны близким родственникам главы города.

При этом строительные материалы приобретались только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам. За это, по версии следствия, Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева взятку в сумме более 75 миллионов рублей.



Таисия Масина