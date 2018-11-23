Хасанский районный суд вынесен обвинительный приговор пяти иностранным гражданам, которые признаны виновными в незаконной добыче биологических ресурсов. Один из фигурантов также признан виновным в незаконном пересечении Государственной границы РФ, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре края.



Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в апреле 2018 года в акватории Японского моря. Не имея документов на право въезда на территорию Российской Федерации, капитан транспортного плавающего средства вместе с находившимися в лодке четырьмя соотечественниками незаконно пересек границу. Находясь в территориальном море РФ, все пятеро произвели незаконный вылов водных биологических ресурсов (особей минтая, краба стригун опилио и др.), используя сеть ставную.

В результате преступных действий водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен экологический ущерб. Незаконные действия фигурантов обнаружены и пресечены сотрудниками ПУ УФСБ России по Приморскому краю.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, с учетом внесенных краевым судом изменений, им назначено за содеянное реальное лишение свободы на срок от 2 лет до 2 лет 1 месяца лишения свободы. Для отбывания наказания всем фигурантам определена колония-поселение. Суд удовлетворил заявленные прокурором в интересах государства исковые требования и взыскал причиненный экологический ущерб с осужденных в полном объеме. Приговор вступил в силу.

Ирина Петрова