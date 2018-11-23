Дорожное покрытие нескольких улиц Владивостока исследовали активисты регионального отделения Общественного народного фронта, сообщает DEITA.RU.

Они осмотрели улицы Калинина, Гоголя, Океанский проспект, проспект Острякова и вот что выяснили - помимо большого количества ям, весьма серьезной проблемой являются технические проемы на проезжей части или так называемые "искусственные" ямы. В основном это колодцы, а также решетки ливневой канализации, которые после ремонта проезжей части и укладки нового асфальта оказались "утопленными" на 10-20 сантиметров в глубину.

Из-за этого у водителей появилась масса неудобств. Автомобилисты вынуждены лавировать на дороге, а заехав в такой провал, они рискуют повредить подвеску или днище автомобиля.

По данному факту активисты уже готовят обращение в городскую администрация и держат вопрос на контроле.

Таисия Масина