Водителя, скрывшегося с места резонансного ДТП во Владивостоке, задержали, сообщает DEITA.RU.

Водителя Volvo, задавившего семью на тротуаре 18 февраля и сбежавшего с места ДТП, задержали в Приморье сегодня, 20 февраля. Как сообщил источник DEITA.RU в правоохранительных органах, расследование продолжается.

Напомним, 18 февраля во Владивостоке по улице 40 лет ВЛКСМ водитель не справился с управлением и на внушительной скорости вылетел с проезжей части на пешеходную дорожку, задавив семью из трех человек. Женщина и маленький ребенок скончались в реанимации, отец семейства до сих пор остается в больнице. Виновника, сбежавшего с места происшествия, искали всем городом, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек».



Василий Кучин