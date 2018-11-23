В большекаменской школе № 2 с самого утра кипят нешуточные страсти. После вчерашнего скандала с родительским самосудом над местным хулиганом всех родителей злополучного 5 класса экстренно собрали представители силовых структур и руководство школы. По словам родителей, им наконец-то дали высказаться, сообщает DEITA.RU.

«Нас сегодня впервые выслушали. Раньше, сколько ни жаловались, писали коллективные заявления на имя директора школы, реакции не было никакой. И все родители подтвердили постоянные издевательства этого мальчика над одноклассниками. Он отбирал деньги, портил имущество, избивал и унижал наших детей. Они приходили домой со слезами на глазах. У нас просто уже не выдержали нервы», - поделилась одна из участниц этого собрания и самосуда над неблагополучным ребенком.

Высокие гости сегодня опросили и одноклассников хулигана. Со слов очевидцев, все дети в один голос утверждают, что с этим мальчиком бесполезно разговаривать, они его боятся. Но корреспонденту DEITA.RU особенно запомнилось вот это откровение 11-летней девочки: «Если бы он так побил меня, мой папа сделал бы то же самое».

Проблема в классе назрела не вчера. По словам родителей, издевательства над детьми продолжались на протяжении 2,5 лет. Как известно агентству, мать мальчика лишена родительских прав, он стоит на учете в ПДН, на него неоднократно писали заявления в полицию. Однако никаких мер ни отдел по работе с несовершеннолетними, ни руководство школы, ни правоохранительные органы не предпринимали.

После самосуда над мальчиком, устроенного родителями накануне в школьном туалете, одному из них грозит лишение свободы за причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Однако все свидетели в один голос утверждают, что ребенка никто не бил, «его просто обмакнули в унитаз».

«Нам вменяют «вынос ссора из избы», ну а как нам еще можно было достучаться до небес?! Или нужно было подождать, пока он кого-нибудь убьет? Моя дочь сейчас в больнице с подозрением на повреждение селезенки, он бил ее ногами в живот во всей силы! Она почти не спит и плачет от боли, и я не знаю, что будет дальше! И это далеко не первый случай насилия над детьми», - добавила вторая родительница.

Отметим что DEITA.RU следит за развитием событий с декабря прошлого года. Агентство делало официальные запросы в ответственные органы власти. Так, в краевом департаменте образования в декабре 2018-го вопиющий случай, когда этот мальчик пришел в школу с ножом и порезал чужие вещи, прокомментировали так: «Ситуация, сложившаяся в школе №2 Большого Камня, находится на контроле департамента образования и науки Приморского края. В настоящее время департаментом совместно с управлением образования города проводится поверка». А после того, как история получила громкую огласку, так: «С учетом того, что в ситуации затронуты интересы несовершеннолетних детей, департаментом образования и науки ситуация взята под особый контроль. Проводится проверка, какие-либо выводы о ситуации делать однозначно рано. О результатах будет сообщено позднее».

Напомним, что по факту инцидента в приморской школе возбуждено уголовное дело и проводится прокурорская проверка. Надзорное ведомство также пообещало дать оценку и деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Светлана Алеутская



