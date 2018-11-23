«Почта России» готовит всероссийскую систему мониторинга основных риск-факторов для здоровья граждан, сообщает DEITA.RU.

Об этом глава компании Николай Подгузов рассказал ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, «Почта России» находится в диалоге с государством о создании широкой платформы для оказания государственно-социальных услуг. Она будет востребована прежде всего в сельской местности, где проживает около 40 миллионов россиян. Там почта — фактически единственный представитель государства, центр притяжения на селе.

«120 тысяч почтальонов ежемесячно приносят пенсии и пособия 18 миллионам человек. Во время этих визитов почтальон мог бы отдавать клиенту планшет, на котором он мог бы пройти предварительный скрининг, ответив на ряд вопросов, и определить врача, которого ему было бы целесообразно посетить», - заявил Николай Подгузов.

Дмитрий Санников