В Октябрьском районе Приморья задержали подозреваемых в краже из магазина детской одежды, об этом DEITA.RU сообщили в краевом МВД.

Ранее в полицию поступило сообщение продавца магазина, расположенного в селе Покровка.

Как выяснили полицейские, в магазин детской одежды под видом покупателей зашли мужчина и женщина. После их ухода продавец обнаружила пропажу спортивного костюма стоимостью две тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали злоумышленников. Ими оказались приезжие - жители города Уссурийска в возрасте 31 и 29 лет.

Похищенные вещи изъяты и возвращены в магазин.

По факту кажи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ирина Петрова