Пропускной режим в школах Приморья будет усилен после того, как в городе Большой Камень родители учинили самосуд над пятиклассником-хулиганом, сообщает DEITA.RU.

Напомним, история с беспределом в большекаменской школе прогремела на всю Россию. На протяжении долгого времени одноклассники терпели от мальчика издевательства. Он отбирал деньги, портил имущество, избивал и унижал детей. На него неоднократно писали заявления в полицию. Однако никаких мер ни отдел по работе с несовершеннолетними, ни руководство школы, ни правоохранительные органы не предпринимали.

Дело приобрело совсем другой поворот, когда школьник отправил одноклассницу на больничную койку с подозрением на разрыв селезенки. Как рассказала мама девочки, которая написала заявление в ПДН, ребёнка повезут на госпитализацию во Владивосток, так как дочери становится все хуже и хуже, поднялась температура, из-за болей ребенок не может спать.

Видя, что дело с места не двигается, жалобы в ПДН и заявления в полицию не изменили жёсткое поведение мальчика, родители утром, 20 февраля, поймали беспредельщика в недрах школы и за шиворот отвели в мужской туалет, где при всей школе окунули головой в унитаз. Тогда администрация школы мгновенно вызвала полицию, скорую, следственный комитет.

Директора общеобразовательного учреждения уже отстранили от работы. Начальнику управления образования города объявлен выговор за общий недостаточный контроль, в том числе по пропускному режиму в школе.

Михаил Грач