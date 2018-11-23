Судя по фотографиям, опубликованным в паблике dpscontrol, участниками аварии стали как минимум два автомобиля. Один из них в результате столкновения перевернулся на крышу. Вторая машина получила серьезные механические повреждения капота.

На место ДТП прибыли сотрудники ДПС, чтобы выяснить все причины аварии. Информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Брязгунова