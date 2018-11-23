Source dpscontrol
В понедельник, 11 февраля, в приморском городе Уссурийске случилось серьезное ДТП, сообщает DEITA.RU. Происшествие случилось в районе пересечения улиц Пушкина — Некрасова.
Source dpscontrol
Судя по фотографиям, опубликованным в паблике dpscontrol, участниками аварии стали как минимум два автомобиля. Один из них в результате столкновения перевернулся на крышу. Вторая машина получила серьезные механические повреждения капота.
На место ДТП прибыли сотрудники ДПС, чтобы выяснить все причины аварии. Информации о пострадавших не поступало.
Екатерина Брязгунова
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