На архипелаге Новая Земля введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей, сообщает DEITA.RU.

По информации правительства Архангельской области, административным районом которой и является архипелаг, в районе поселка Белушья Губа были замечены 52 белых медведя. Отмечается, что есть случаи нападения на людей, проникновения в помещения. Местные жители боятся выходить из дома и отпускать детей в школу.

Местные власти обеспечили патрулирование территории и установили специальные ограждения в местах прогулок детей, однако это не помогло. Медведи не реагируют на свето-шумовые сигналы и на попытки отогнать их при помощи патрульных автомобилей.



Режим ЧС ввели пока без ограничения времени. На архипелаг отправят оперативную группу для оценки обстановки и предотвращения нападения животных.

Ирина Петрова