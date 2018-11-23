Во Франции закрыли завод всемирно известного производителя, сообщает DEITA.RU.

Как стало известно, один из самых крупных заводов итальянской фабрики Ferrero закрыли из-за низкого качества продукции. Выяснилось, что не прошли проверку на качество популярная паста Nutella и батончики Kinder Bueno.



"На данный момент мы можем заверить, что сложившаяся ситуация не отразилась ни на одном из видов продукции, находящейся в продаже, и что в снабжении наших клиентов не будет наблюдаться какого-либо перебоя", - заявили во французском филиале компании.

Однако о том, какие именно недостатки обнаружены в данных продуктах, не говорится. На заводе в Вильер-Экаль выпускают по 600 тысяч банок Nutella в сутки.

Ирина Петрова