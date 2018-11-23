Пользователи осудили поступок ребенка, который издевался над собакой, сообщает DEITA.RU.

Как стало известно, инцидент произошел в селе Филимоново Красноярского края. Местная жительница случайно увидела, как мальчик мучает собаку, которая была привязана к забору. По ее словам, ребенок с топором в руках бил животное по голове.

Она заступилась за собаку, которую позже забрали зоозащитники. Выяснилось, что 11-летний мальчик из неблагополучной семьи, учится в коррекционном классе. Пользователи соцсетей осудили его поступок, отметив, что необходимо обратить пристальное внимание на всю семью.

По некоторой информации, неравнодушные местные жители написали заявление в полицию.

Ирина Петрова