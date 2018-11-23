Основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск оценил переделанную жителем Ставрополя машину «Жигули», которая ездит задом наперед, сообщает DEITA.RU.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появился ролик, в котором старенький ВАЗ-2106 едет по улице Ставрополя вперед багажником. Один из проезжающих мимо ставропольцев попросил водителя необычного транспортного средства остановиться. За рулем оказался молодой человек, который с радостью рассказал, как устроена его машина.

РИА ФАН удалось дозвониться до ставропольского изобретателя Сергея Артюшенко, который переделал свой автомобиль, заставив его ехать задом наперед.



— Сергей, вы сами его переделали?



— Такой вариант «Жигулей» сделал за два-три дня собственноручно. Там не все так сложно… Но, с другой стороны, и не все так просто!



— Есть ли название у вашей новинки?



— «Жигазадом». (Смеется.)



— Какова цель этой новации?

— Привлечь внимание аудитории. Но не настолько. Я просто не ожидал, что будет такой резонанс.



— Вы знаете, что уже вышло обращение к Илону Маску по поводу вашей новинки и он отреагировал?



— Да, конечно.



— А у вас напрямую не было возможности связаться с Маском?



— Нет, к сожалению, я в «Твиттере» не зарегистрирован. И подозреваю, что если попробую связаться с ним, то уже это пытались делать через фейки от моего имени.



— ФАН — хорошая площадка для открытого обращения к Икону Маску. Попробуете?



— Если честно, то все эти новости навалились на меня настолько быстро. Я не ожидал, что будет насколько все быстро, даже растерялся. Я не знаю, как собрать все мысли воедино.



Я с удовольствием бы пообщался с Илоном Маском, но до сих пор не представляю, что ему можно предложить, чтобы не выглядеть глупо. В любом случае, могу передать ему привет. Его внимание было бы мне полезным. И я очень рад, что так получается.



— В полиции сразу отреагировали на ваше новшество?

— Я выехал буквально на часик, может, чуть больше, чтобы покататься по городу. За это время полицию не встретил. Но она заинтересовалась мной и изобретением уже после появления в сети видеоролика и общественного резонанса.



— Уже обратились к вам из МВД?

— Конечно. Я провел два дня в полиции, где выясняли, передом ехала машина или задом. Я все-таки смог доказать, что она ехала передом, хотя казалось, что она ехала задом.

— Машина осталась у вас?



— Сейчас она находится в батальоне [ДПС ГИБДД], на повторной экспертизе по поводу того, может ли она вообще перемещаться по городу. То есть перед аннулированием документов хотят проверить, что же с ней и как.



— Что собираются аннулировать?



— ПТС, СТС. И машина тогда идет как аннулированная, на которой невозможно перемещаться. Но это еще до конца мне не известно. Вот жду звонка от них — сообщат, какое будущее у этой машины.



— Вы были готовы к такому развитию событий?

— Естественно. Это было очевидно. Даже перед разрезанием и перед тем, как стал воплощать идею в жизнь, было ясно, что таким транспортным средствам нельзя оставаться в городе. Но я был бы не я, если бы так не сделал.



— Как ставропольцы отреагировали на ваше новшество?



— Я читаю все комментарии. Большинство — порядка 90% поддерживают и одобряют эту идею. Пишут: «Да, это небезопасно». Некоторые пишут, что это может создавать аварийные ситуации. Я с этим абсолютно согласен. Но в большинстве случаев реакция позитивная и адекватная.



Таисия Масина