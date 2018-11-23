Известный российский лоукостер «Победа» изменил нормы провоза ручной клади в салоне самолета, сообщает DEITA.RU.

Так, с 18 февраля у пассажиров появилось два варианта - провоз одного места ручной клади габаритами 36х30х4 см и весом до 10 кг либо нескольких мест багажа размером 36х30х27 см любого веса в соответствии со старыми правилами.

Сверх нормы в салон разрешается брать дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36х30х23 см, верхнюю одежду, костюм в портпледе, букет цветов, лекарства и питание для ребенка, детскую люльку, складное кресло-коляску, ходунки, костыли, трость, роллаторы, товары из duty free габаритами до 10х10х5 см, пишут Известия.



Также в авиакомпания напоминает о запрете на провоз платной ручной клади из-за полной загрузки рейсов.



Россияне неоднозначно отреагировали на такие нововведения: "Под их правила даже маленький портфель не подходит" ,"Теперь бесплатно только папку с бумагой в ручную можно засунуть) и сумочку до 20 см шириной) шикуем че сказать" ,"Давно пора, а то тащат в салон такие рюкзаки , что мама не горюй, занимают чуть ли не всю полку".

Таисия Масина