Следователь отказался обращаться в суд с ходатайством об аресте российской певицы Юлии Райнер, участницы шоу "Голос-4", насмерть сбившей таксиста в Москве. После допроса 35-летнюю женщину отпустили домой, сообщает DEITA.RU.

Напомним, смертельно ДТП произошло на Ленинградском шоссе. Женщина, управлявшая автомобилем BMW X6 сбила таксиста и скрылась с места происшествия.

Водитель в этот момент вышел осмотреть свою сломавшуюся машину. Райнер, пролетев мимо него на огромной скорости, сбила 37-летнего мужчину, и даже не притормозив, скрылась с места происшествия, пишет Царьград.



Сотрудникам ГИБДД удалось задержать нарушительницу по горячим следам.

Таисия Масина