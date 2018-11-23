Банк «Восточный» опроверг информацию об оттоке вкладчиков, сообщает DEITA.RU.

Ранее агентство сообщало, что банк, по версии следствия, являющийся пострадавшей стороной в уголовном деле о хищении 2,5 млрд рублей, может столкнуться с массовым оттоком вкладчиков, спровоцированным арестом основателя фонда Baring Vostok Майкл Калви.

Объем средств клиентов, хранящихся на депозитах и счетах банка, оценивается на сумму порядка 190 млрд рублей, при этом оперативно вернуть "Восточный" в состоянии лишь 53 миллиарда рублей.

В самом банке уже заявили: все обязательства перед клиентами выполняются бесперебойно, поводы для беспокойства отсутствуют. Как отмечается в заявлении представителей банка для СМИ, "оттока вкладчиков не наблюдается. Банк работает в штатном режиме".

Отметим, что арест крупнейшего иностранного инвестора Майкла Калви и нескольких его коллег по Baring Vostok вызвал возмущение у многих представителей финансово-политического истеблишмента страны, а также резко обрушил инвестиционный климат России в целом.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина арест основателя Baring Vostok является чрезвычайной ситуацией.

Андрей Горюнов