Известный дайвер Дмитрий Рудась снял на видео акулу, запутавшуюся в сетях у берегов Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Видео он выложил на своей личной страничке в соцсети: "Акулы в Приморском крае !!! Как-то возвращаясь после дайвинга на севере Приморского края в окрестностях бухты Рудной, наткнулись на дрейфующую сеть с с попавшей в неё акулой".

Выяснилось, что это сельдевая акула, которая, не смотря на весьма устрашающий вид, на людей не нападает. К сожалению, на момент съемки животное уже не подавало признаков жизни.

Таисия Масина