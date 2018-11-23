Через 5 лет более половины российских автодорог будут платными - заявил оператор по взиманию платежей «Росавтодор». К 2024 году эта организация планирует взять под контроль более 70% дорог в стране и установить на них режим платного обслуживания, сообщает DEITA.RU.

На сегодняшний день в России 4,5 тысяч километров автомагистралей, на которых действует денежная система пропуска автомобилей. «Автодор» планирует увеличить количество таких участков по всей стране - как минимум на 90% в ближайшие 5 лет. Именно такие цифры содержатся в проекте госпрограммы «Развитие транспортной системы».

В Министерстве транспорта заявили, что увеличение протяженности трасс будет происходить за счет автомагистралей М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Москва — Санкт-Петербург», А-113 ЦКАД, А-107, А-105 и «Москва — Нижний Новгород — Казань». Что касается Дальнего Востока, то пока нет информации о возможном создании платных участков дорог на его территории.

Стоит отметить, что «Автодор» не комментирует стоимость тарифов за проезд на платных участках, так как, по словам представителей этой организации, конечная цена зависит от множества факторов, которые в данный момент рассматривают авторы проекта.

Кроме этого, в начале года «Автодор» совместно с ГИБДД обсудили внедрение черных списков для «зайцев» на платных автомагистралях, из-за которых в 2018 году компания недополучила 500 миллионов рублей.

Автомобильный эксперт Сергей Витолян отметил, что платные магистрали не должны быть единственным маршрутом движения из пункта А в пункт Б: «Такие дороги за рубежом делают высокоскоростными. Они более качественные, а сумма, которую платит водитель, идет на обслуживание всего дорожного полотна таких участков. При этом у водителя всегда есть альтернатива ехать по обычной бесплатной дороге, где темп движения ниже, а сама дорога менее качественная. Думаю, что и у нас в стране должно быть так. Наверное, именно поэтому такой эксперимент решили провести в Центральной части России - там дорожная сеть более развита, на Дальнем Востоке с этим гораздо хуже. Владивосток и Хабаровск связывает одна-единственная федеральная трасса, до Якутии тоже один маршрут, а до Магадана и Камчатки вообще автомобильным путем практически не добраться».

Максим Низкодубов