Ученые из США пришли к выводу, что около 70% всех людей в мире хотя бы раз практиковали занятия сексом удаленно. В ходе опроса выяснилось, что 140 тысяч человек из 100 стран заявили, что регулярно обмениваются интимными фотографиями и сообщениями со своими партнерами в популярных мессенджерах, сообщает DEITA.RU.

К секстингу (так называется секс на расстоянии) чаще всего прибегают американцы и жители ЮАР, однако, например, граждане юго-восточной Азии не поддерживают эту идею. Выяснилось, что подавляющее большинство интимных контактов среди взрослых людей происходит между постоянными партнерами или семейными парами, а вот ситуация с подростками несколько иная: около 40-45% молодых людей в пубертатном периоде удовлетворяют своими интимными фото и -видеоматериалами интересы сразу нескольких людей.

Постиндустриальная секс-революция

Индустрия секс-игрушек и гаджетов, способных передавать через интернет температурные, осязательные и тактильные ощущения за последние 5 лет переживает чуть ли не квантовый скачок в развитии. Ученые, инженеры, бизнесмены и технологи, начиная с 2015 года ведут активную разработку технологий, которые смогли бы позволить заниматься сексом на расстоянии без чувства неполноценности от процесса.

Уже сегодня существуют гаджеты, способные полностью удовлетворить партнеров, порой находящихся по разные стороны от полюсов планеты. Принцип их работы строится на подключении двух устройств с помощью интернет-соединения к приватному чату в одном из приложений на смартфоне. Во время контакта между двумя пользователями передаются ощущения, которые обычно сопровождаются во время занятия стандартным сексом - пока это только давление и вибрации, создавая ощущения некой тактильности и близости с партнером. Стоит отметить, что некоторые производители уже сейчас работают над внедрением очков виртуальной реальности для усиления эффекта присутствия.

По оценкам независимых экспертов, индустрия секса в общемировом бизнес-сегменте на данный момент входит в топ-8 самых перспективных и капиталоемких сфер деятельности, при этом в ближайшее десятилетие увлечение секс-игрушками, гаджетами и сопутствующими аксессуарами будет расти в геометрической прогрессии.

Куклы - угроза размножению или разнообразие сексуальной жизни

В начале нулевых европейские ученые заявили, что к 2015 году люди будут заниматься сексом с роботами. На дворе конец 2018-го, и получается, что прогнозы не сбылись, хотя движение в направлении развития секс-кукол уверенно штурмует мир.

Современные резиновые женщины приобрели вполне реалистичный вид - производители наделили их симметричными чертами лица, симпатичной фигурой и материалом, который на ощупь мало чем отличается от кожного покрова человека. Такие куклы довольно скупо, но все-таки способны поддержать беседу с партнером, во время сексуального контакта способны создавать имитацию страсти, нежности, агрессии или обиды.

Психолог Анастасия Цанько считает, что фетишизация для человеческого общества - идея не новая: «Подобные тенденции всегда были в человеческом обществе. Во все времена и во всех странах были те, для кого проще выстраивать иллюзорные отношения с предметами, а не с реальными людьми, потому что человек - существо непредсказуемое, которое до конца не поддается программированию. То, что такое явление сегодня активно популяризируется, на мой взгляд, не несет угрозы вековым устоям взаимоотношений мужчин и женщин. Зато неполноценным людям, которые по физическим или психологическим причинам не могут найти себе партнера, такие куклы помогут с преодолением таких проблем».

Однако, с точки зрения этики, использование таких роботов в обществе - тема долгих и многолетних споров ученых и философов. С одной стороны, доступность такого секса в перспективе может снизить процент сексуального насилия среди населения земного шара, но с другой - излишняя заинтересованность в такой кукле может напрочь отбить желание у людей заниматься сексом друг с другом.

Как к новой тенденции относятся в России

Согласно опросу, проведенному корреспондентом DEITA.RU, можно сделать вывод, что Дальний Восток России придерживается консервативных взглядов, связанных с сексуальной жизнью - среди людей возрастом от 35 до 50 лет, около 80% никогда не стали бы заниматься сексом с игрушкой, какими бы человеческими характеристиками она не обладала, еще 5% назвали такую футуристичную затею извращением, остальные 15% отреагировали нейтрально.

Среди молодежи от 18 до 35 лет любителей экспериментального секса оказалось несколько больше - только 30% опрошенных заявили, что ни при каких обстоятельствах не стали бы использовать куклу в качестве секс-партнера, еще 45% заявили, что ради любопытства согласились бы хотя бы попробовать ощутить интимную связь с роботом, остальные 35% также заняли позицию нейтралитета.

Несмотря на неоднозначную позицию общества, в России с конца 2017 года появилось около десятка интернет-площадок, которые предлагают приобрести секс-куклу и бесплатно доставить ее по адресу заказчика, по желанию клиента покупка может быть оформлена анонимно. Цены за таких "девушек" варьируются от 80 до 250 тысяч рублей в зависимости от функциональных особенностей каждой секс-игрушки.

Максим Низкодубов