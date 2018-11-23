Во Владивостоке начинаются подготовительные курсы Тотального диктанта, сообщает DEITA.RU.

Бесплатные курсы по русскому языку проводятся в рамках акции «Тотальный диктант». На курсах все желающие смогут вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультации филологов и повысить свой уровень грамотности.

Слушателям подготовительных курсов предстоит писать мини-диктанты и совместно с преподавателем разбирать встречающиеся в них грамматические и лексические трудности. В программу включены правила орфографии и пунктуации, характерные для текста Тотального диктанта – 2019, поэтому у слушателей будет больше шансов получить отличную оценку на диктанте.

Готовиться к Тотальному диктанту горожане смогут сразу на трёх площадках – в ДВФУ, ВГУЭС и библиотеке БУК. Занятия во ВГУЭС начнутся 22 февраля и будут проходить каждую пятницу по адресу ул. Гоголя 41, аудитория 1333 с 18:30 до 20:00.

В библиотеке БУК по адресу ул. Светланская 55, занятия также начнутся 22 февраля и будут проходить каждую пятницу с 19:00 до 20:30.

В ДВФУ занятия начнутся 2 марта и будут проходить по субботам в кампусе на острове Русском, корпус D, аудитория D738, с 13:30 до 15:00.

Вход в университеты для слушателей курсов будет осуществляться без предварительной записи, однако при себе обязательно нужно будет иметь паспорт.

Напомним, Владивосток в восьмой раз присоединится к международной акции, которая пройдет 13 апреля 2019 года в сотнях городов по всему миру. Каждый желающий сможет добровольно написать диктант, проверить свой уровень грамотности и получить консультацию филологов. Автором текста Тотального диктанта – 2019 стал российский писатель и публицист Павел Басинский.

Ирина Петрова



