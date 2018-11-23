В прошлом году приморцам удалось снизить кадастровую стоимость недвижимости на 20 миллиардов рублей. Так можно сделать через «спорную» комиссию, сообщает DEITA.RU.Как сообщили в управлении Росреестра по Приморскому краю, те, кто полагает, что кадастровая стоимость недвижимости существенно выше, могут оспорить цену объекта, обратившись в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Документы обещают рассмотреть в течение 30 дней.В прошлом году в «спорную» комиссию поступило больше тысячи заявлений, общая оспариваемая стоимость объектов недвижимости в результате снизилась с 46 до 27 миллиардов рублей.

Оспорить кадастровую стоимость заинтересованные лица могут также в судебном порядке. Однако для юридических лиц предварительное обращение в Комиссию обязательно, сообщили в Росреестре.

Михаил Грач