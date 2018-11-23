Продюсер BBC признал кадры о химоружии в Сирии подделкой, сообщает DEITA.RU.

Так, продюсер Риам Далати, который отвечает за сирийское направление, написал об этом на своей странице в Twitter.

Напомним, весной 2018 года появились сообщения о применении химического оружия в Думе. Их распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски", которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

А уже 14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии.

"После почти шести месяцев расследования я могу без сомнения подтвердить, что сцена в госпитале в Думе была постановочной. В больнице никто не погиб", - написал Далати.



Ирина Петрова