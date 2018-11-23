Жуткое дорожно-транспортное происшествие в духе нелепого голливудского боевика произошло в городе Партизанске в Приморском крае, сообщает DEITA.RU.

По предварительным данным, молодые люди двигались на седане со стороны виадука, в какой-то момент не справились с управлением, врезались в пригорок, перелетели остановку и магазин , задели провода и рухнули вниз.

Автомобиль загорелся, всех находившихся в салоне четверых человек раскидало раскидало вокруг остановки. Все они живы, со слов очевидцев все находятся в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

На месте происшествия работает скорая и пожарные.

Тем временем, горожане пребывают в шоке от увиденного: "Машина не ехала, она летела....во всем Партизанске дорог нет".

Таисия Масина