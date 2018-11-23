Эксперты рассказали, как можно быстро облегчить головную боль, сообщает DEITA.RU.

1. Пейте и ешьте достаточно

Важно следить за тем, чтобы вы ели и пили достаточное количество воды каждый день, потому что обезвоживание - это самый большой виновник головных болей, согласно Healthline.

Если за последние несколько дней вы не пили воду или пропустили несколько приемов пищи, закуска и стакан воды могли бы помочь унять головную боль. Не ждите, пока само пройдет.

2. Находитесь в темной комнате

Если вы испытываете головные боли, особенно мигрень, вы уже знаете, что свет и звук могут быть главными раздражителями. Если хотите быстрее облегчить боль, одним из лучших способов помочь может быть устранение света и звука, согласно данным Migraine.com.

Этот метод в сочетании с медикаментами и отдыхом может помочь облегчить симптомы, но это может зависеть от того, какой у вас тип головной боли. Вам стоит также поговорить с врачом о своей проблеме с головными болями.

3. Отдыхайте достаточно

Достаточный отдых - это не просто лежание, когда болит голова (хотя иногда и это может помочь). Стресс также может привести к головным болям, а это значит, что вы должны делать все возможное, чтобы держать это под контролем.

4. Используйте пакет льда

«Головная боль лучше всего реагирует на ледяную терапию. Приложите пакет льда на лоб, затрагивая поверхность от уха до уха, потому что кровеносные сосуды здесь находятся близко к поверхности», - сказала доктор Жаклин Дарна.

5. Или приложите грелку

Если охлаждение не работает, попробуйте согреться.

В соответствии с WebMD, следует поместить грелку на основание шеи или задней части головы. Это поможет облегчить боль. Иногда может помочь даже горячий душ.

Алина Калинина