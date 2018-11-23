В 1767 году Екатерина II сказала об этом месте: «Сей город бесспорно первый в России после Москвы... во всем видно, что это столица большого царства». В наше время этот город на Волге стал только прекраснее и заманчивее для приезжих. Еще один маршрут по Казани составил для вас корреспондент DEITA.RU.



Продолжаем знакомить вас едва ли не с самым древним городом восточной Европы, который уступает только Праге и Киеву - со столицей республики Татарстан. Официальный символ, изображенный на гербе Казани с 2004 года, это дракон Зилант. Свое имя дракон получил от татарского слова елан-джилан, что означает «змея». Это имя связано с основанием Казани на месте, где по легенде обитал крылатый змей-дракон. Периодически вам будет встречаться этот символ на разных достопримечательностях, в особенности в Национальном музее республики Татарстан.





Здесь начало нашего второго пешего маршрута по городу. Из самых впечатляющих экспонатов вам встретится позолоченная карета Екатерины Второй, которую установили прямо в центре главного зала. Сможете оценить традиционные местные одежды, как менялась военная форма на протяжении истории. Мы впали в детство и воспользовались услугой «Одень воина» - интерактивная игра, в которой нужно в правильной последовательности расположить одежду человека из прошлого.

После стоит отправиться на главную и исторически значимую улицу Баумана. Это туристический центр, в который ведут все прогулочные маршруты. Аллея начинается у Казанского Кремля и тянется сквозь городской центр на 4 км. Раньше эта старинная улица называлась «Большая Проломная» и была местом магазинов и доходных домов. Во времена господства Золотой Орды в этом месте пролегала Ногайская дорога. На улице Баумана находится множество исторических строений, монументов, музеи, театр, бесчисленные кафе и сувенирные магазины. В целом, ничего не изменилось. Здесь можно увидеть колокольню Богоявленского собора из красного кирпича, Национальный Банк Татарстана (куда белогвардейцы вывезли золото царской России), Дом книги, монумент – «карету Екатерины II» и «мохнатого» железного не официального символа Казани — кота Алабрыса.





Так выглядит весь маршрут номер два:

Национальный музей республики Татарстан àУлица Баумана à Русский драматический театр им.В. Качалова à Национальный банк Татарстана à Колокольня Богоявленского собора à Музей социалистического быта à Улица Петербуржская à Римско-католический приход воздвижения Святого креста à Баскет-холл à Парк Тысячелетия à Озеро Нижний Кабан + Мост Миллениум + Храм Всех Религий

Любителям выставок следует не обойти вниманием такие объекты, как Музей естественной истории Татарстана, Музей социалистического быта, Музей иллюзий и Музей чак-чака.

Веррнемся к маршруту: мы очутились на улице Петербургской. Как в Питере есть улица Казанская, так и Казани есть улица, по которой всем советуем пройтись. Стилизована она под питерскую улочку. Некоторые местные считают, что это не самая лучшая «пародия». Нам же главной ее особенностью стала тишина - в сравнении с Казанским Арбатом (Улицей Баумана). Ведет Петербургская к Парку Тысячелетия.

Можно догадаться, что парк появился на этом месте к 1000-летию Казани, которое было в 2005 году. У него очень красивый кованый забор, ворота которого украшают маленькие Зиланты, о которых уже говорилось ранее.





Центральной частью парка является фонтан — большой казан или котел. Существует легенда основания города, согласно которой одному вельможе нужно было построить город. Вот и дали ему старейшины казан и сказали: «Где котел без огня закипит, там и город тебе строить». Неудивительно, что котел закипел в том месте, где стоит современный Казанский Кремль. В честь этого события, по этому преданию, и назвали Казань - в честь казана.

Парк Тысячелетия находится на берегу Озера Нижний Кабан. Здесь тоже не обошлось без легенд: считается, что сие место названо в честь Кабан-Бека – брата девушки, которую хотел взять в жены Тамерлан. Через приток Волги, Каму, небольшой отряд Кабан-Бека пришел к озеру и дал ему такое название. Некоторые люди до сих пор верят, когда Иван грозный подошёл к захвату Казани, часть города ушла под воду, а вместе с ним и невероятные сокровища. Однако все это можно объяснить тем, что озера тут знамениты своими сильными карстовыми провалами. По крайней мере, так нам рассказал экскурсовод.

В целом, нас поразила современная жизнь на берегах этого места. Мы попали на бесплатную казанскую экскурсию про Казань и про легенды этого места. Людей, обступивших экскурсовода, было более сотни, да еще и все сменялись. Недалеко от экскурсионной площадки люди занимались йогой на бесплатном занятии под открытым небом. По водной глади озера Кабан можно кататься на катамаранах, нашим фаворитом был, конечно, тот, что сделан под кабриолет. Однако очередь пришлось бы ждать полтора часа, поэтому мы залезли в обычный. Всем советуем встречать здесь закат.

Лучший способ узнать Татарстан поближе – познакомиться с местной кухней! И это не ограничится только эчпочмаком - печёным изделием из дрожжевого, реже пресного теста, с начинкой из картофеля, мяса, как правило, баранины, гуся или утки и лука. Вы можете попробовать пирог Зур-Бэлиш, суп на золотистом курином бульоне – Токмач, Перемяч – самый простой пирожок татарской кухни, но не менее вкусный, Кыстыбай – поджаренную хрустящую лепешку с картофелем внутри, Губадия – пирог, в составе которого рис, творог, медовый изюм и мелкорубленные яйца, Казылык – это деликатес, который делают из мякоти жирной конины в течение двух месяцев. А пир помогут завершить: Баурсак – одна из самых известных татарских сладостей, Талкыш калеве – пирамидки из сахарно-медовых нитей и, конечно, чак-чак – кусочки мягкого теста, обжаренные во фритюре и укутанные медом. Мы купили сразу три вида последнего лакомства в одной коробочке. Таких вариаций чак-чака может быть множество, найдите себе по вкусу!







А после можно отправиться поглазеть на еще одну достопримечательность, появившуюся к тысячелетию Казани – Мост Миллениум. Это современный мост через реку Казанка длиной более полутора километров. Максимальная высота конструкции над водой – 64 метра. Его особенность в том, что центральные поддерживающие конструкции выполнены в виде буквы «М». Местные рассказывали, что после того, как открыли его первую очередь, в народе мост окрестили «Линолеум», так как работал он только под одной половинкой буквы М, то есть, под буквой Л.

Татарстан – светская республика, в которой зарегистрировано свыше 1 000 религиозных объединений. Наиболее распространены здесь Ислам и Православие. В Казани есть мечети, православные, католические храмы и церкви, синагога и другие религиозные сооружения и центры. Туристов же привлекает место, где сумели объединить 16 конфессий, оно так и называется – Храм всех религий.





Ильдар Ханов, который был видным гуманистом и стремился с помощью своих творений гармонизировать мир вокруг, начал строительство в 1994 году. Несмотря на то, что его главного создателя уже нет, в храме ощущается непрерывная работа над его созданием. Каждый зал имеет отношение к той или иной вере.

Еще снаружи мы приметили, что на каждом куполе храма помещены символы, относящиеся к разным религиям. Стоит отметить, что никакие религиозные обряды здесь не проводятся, так как комплекс несет символическое значение. В главном зале мы попали на выставку картин Николая Рериха, в репродукциях, конечно. В целом, это место, где хо-ро-шо, место, где у вас получатся незабываемые фото. Стоимость билета: 100 рублей. Надеемся, что все эти деньги идут на строительство, распространение веротерпимости и добра.

Что обязательно нужно сделать в Татарстане:

· Узнать легенду о татарской царице и загадать желание у башни Сююмбике в Казанском кремле

· Сделать сказочное фото на кремлевской набережной

· Сходить на музыкальный фестиваль или посмотреть татарский спектакль

· Примерить расшитую бисером тюбетейку или калфак

· Посетить «Казань Арену»

· Съездить на голубые озера. Водоемы глубиной от 2 до 18 метров питаются подземными водами, не замерзают зимой.

· Приготовить настоящий эчпочмак

· Научиться здороваться и прощаться по-татарски

· Попробовать и взять с собой казылык

· Побывать на Острове-граде Свияжске - это город-крепость на острове в 30 км от Казан

Александра Чистик