Крупные супермаркеты предложено закрывать на выходные дни, опираясь на опыт западных стран, сообщает DEITA.RU.

Инициатива принадлежит члену комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Алексею Кондратьеву.

По его словам, пишут Известия, крупные сети в западных странах закрываются по пятницам в 20:00 и остаются «фактически закрытыми» до утра понедельника.

Тем временем, выяснился факт обмана супермаркетом доверчивой горожанки. Инцидент произошел во Владивостоке в супермаркете "Самбери", расположенном на Второй речке.

Таисия Масина