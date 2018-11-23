19 February 2019, 23:28
Как на Западе: россиян хотят лишить супермаркетов по выходным
Source «Deita.ru»
Крупные супермаркеты предложено закрывать на выходные дни, опираясь на опыт западных стран, сообщает DEITA.RU.
Инициатива принадлежит члену комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Алексею Кондратьеву.
По его словам, пишут Известия, крупные сети в западных странах закрываются по пятницам в 20:00 и остаются «фактически закрытыми» до утра понедельника.
Тем временем, выяснился факт обмана супермаркетом доверчивой горожанки. Инцидент произошел во Владивостоке в супермаркете "Самбери", расположенном на Второй речке.
Таисия Масина
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