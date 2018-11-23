В Роспотребнадзоре рассказали, как опыт японцев может помочь в борьбе с ожирением, сообщает DEITA.RU.

Как заявила глава ведомства Анна Попова, сейчас в России изучают опыт Японии, где закон запрещает иметь талию более 90 сантиметров для мужчин и 80 сантиметров для женщин.

По словам Поповой, такими методами могут начаться бороться с ожирением и в РФ.

«В Японии принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год», — сказала она в интервью РИА "Новости", упомянув о штрафах для компаний, которые не заботятся о здоровье своих сотрудников.

Ирина Петрова