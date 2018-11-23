О погоде в Приморье на ближайшее время рассказали специалисты Примгидромета, сообщает DEITA.RU.

По данным синоптиков, в крае предстоящей ночью вероятность осадков составит 0%. В понедельник днем - 10%. Ночью температура воздуха -22...-27°С в горных районах до -36°C, на побережье -14...-19°C. Завтра днем -3...-8°С на севере до -15°C. Ветер ночью и днем 6...11 м/c (Умеренный).

Во Владивостоке этой ночью осадков тоже не ожидается. Температура воздуха ночью -11...-13°С, днем -5...-7°С. Скорость ветра 6...11 м/c (Умеренный).

Ирина Петрова