Губернатор Чукотки Роман Копин обсудил с экспертами строительство канатной дороги через Анадырский лиман, сообщили DEITA.RU в пресс-службе окружного правительства.

Жители Чукотки приняли активное участие в сборе предложений в национальную программу развития Дальнего Востока. Один из инициативных граждан предложил связать окружную столицу и посёлок Угольные Копи канатной дорогой через Анадырский лиман.

Губернатор Роман Копин уже встретился с потенциальными разработчиками, имеющими ряд подобных проектов, реализованных в России и за рубежом. В ходе встречи они предложили несколько вариантов канатной дороги: от Анадыря до береговой линии посёлка Угольные Копи или до самого аэропорта.

В апреле разработчики планируют прилететь на Чукотку для определения качества грунта и оценки возможности реализации проекта. Теоретически, канатка может иметь несколько вагонеток вместимостью до 35 человек, предусматривающих возможность перевозки тяжёлых грузов, вплоть до автомобилей. Это позволит осуществлять бесперебойные пассажирские и грузоперевозки. Предложенные разработчиками современные технологии позволят эксплуатировать канатную дорогу при высоких ветровых нагрузках до 25 м/с.

Дмитрий Санников