Из конкурса на должность мэра Владивостока «отсеялось» девять кандидатов, сообщили DEITA.RU в Думе города.

Такое решение приняла конкурсная комиссия на заседании 21 февраля. По причинам несоответствия документов объявленным требованиям члены комиссии решили отказать Рындиной Татьяне Николаевне, Аникиной Марине Андреевне, Кузнецову Сергею Алексеевичу, Максимчику Егору Алексеевичу, Лушиной Юлии Александровне, Выставкину Александру Павловичу, Зубрицкому Александру Николаевичу, Будину Сергею Станиславовичу и Михайлову Сергею Александровичу.

Сейчас на должность главы Владивостока претендуют 42 кандидата. Прием документов на конкурс был завершен 11 февраля 2019 года. Конкурс на замещение должности главы города Владивостока проводится в два этапа:

Первый этап конкурса состоится 12 марта 2019 года в 10.00 часов - в этот день комиссия проверит достоверность сведений, которые представят кандидаты.

Второй этап конкурса состоится 18 марта 2019 года в 10.00 часов - индивидуальное собеседование с претендентами.

Ранее DEITA.RU сообщало, что по мнению экспертов, большинство из кандидатов вольно или невольно составляют некую «массовку», видимость демократичности «выборов», для уже известного победителя – нынешнего и.о. главы Владивостока Олега Гуменюка.

Дмитрий Санников