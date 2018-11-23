Лаборатория Россельхознадзора выявила кишечную палочку и дрожжи в сметане, которая использовалась для производства кондитерских изделий, сообщает DEITA.RU.

При исследовании проб от партии сметаны жирностью 30% приморского производителя специалисты выявили бактерию кишечной палочки и многократное превышение допустимого уровня содержания дрожжей. Это является нарушением Технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции».

Исследование проводилось по обращению индивидуального предпринимателя, который занимается производством кондитерских изделий, в том числе с использованием сметаны. Пробы от партии сметаны были отобраны в кондитерском цехе. Одновременно был произведен отбор проб и от готового десерта с содержанием сметаны.

Информацию довели до заказчика исследования для принятия мер по повышению уровня производственного контроля при выпуске продукции.

Ирина Петрова