Группа компаний United Exchange/Sun (КНР) намерена участвовать в аукционе на покупку двух недостроенных 5-звездочных гостиничных комплексов во Владивостоке, сообщили DEITA.RU в пресс-службе администрации Приморья.

Об интересе китайской стороны собственник группы Цзян Юйсян сообщил во вторник на встрече с первым вице-губернатором Приморья Верой Щербиной.

Ранее сообщалось, что назначенные на 25 января торги в форме голландского аукциона по двум недостроенным гостиничным комплексам не состоялись из-за отсутствия поданных заявок.

На аукцион были выставлены многофункциональный гостиничный комплекс премиум-класса на Корабельной набережной в бухте Золотой Рог и многофункциональный отель премиум-класса со SPA-комплексом, расположенный на улице Набережной на мысе Бурном.

"Я думаю, что мы до конца марта мы эту проблему закроем", - сказал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, отвечая на вопрос о продаже отелей.

Михаил Грач