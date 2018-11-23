В Гонконге хотят создать "умные" тюрьмы, в которых наблюдение за заключенными будет частично осуществляться с помощью автоматизированных систем, сообщает DEITA.RU.

Как пишет газета South China Morning Post, такая идея пришла Управлению исправительной службы города.

«Управление исправительной службы стремится увеличить эффективность режимной деятельности и безопасность исправительных учреждений с помощью инноваций и технологий, что также будет защищать безопасность служащих и лиц, находящихся под стражей», — заявил директор управления Дэнни Ву Йин-Мин.

Планируется, что заключенные будут снабжены фитнес-трекерами, помогающими отслеживать их местонахождение и замерять пульс. Будут установлены камеры, которые смогут автоматически распознавать драки, странное поведение заключенных или их попытки нанести себе вред.

Также проводится тестирование роботов-манипуляторов, которые будут обыскивать кал заключенных, так как иногда нарушители делают там тайники с наркотиками. Сейчас эту процедуру приходится осуществлять надзирателям с помощью специальных деревянных палочек.

Ирина Петрова