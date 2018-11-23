Служба безопасности Украины объявила в розыск Олега Иванникова, предполагаемого офицера ГРУ, которого называют ключевым фигурантом дела об авиакатастрофе «Боинга» рейса MH17 в июле 2014 года над Донбассом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Медузу".

Согласно информации, размещенной в базе данных МВД Украины, Иванникову инкриминируются статьи УК о создании террористической организации и ведении агрессивной войны.

Олег Иванников координировал действия сепаратистов, а также наемников ЧВК «Вагнер» на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Михаил Грач