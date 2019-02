Концерт легендарных групп REFUGE & TRI STATE CORNER во Владивостоке отменен, сообщает DEITA.RU.

С заявление об отмене выступили сами музыканты в своих соцсетях. Причиной этого они называют невозможность договориться с посольством (российским или немецким - не уточняется). "Never expected the embassy to be that non corporative", - сообщается в релизе.

REFUGE – это не что иное, как классический состав легендарной метал-группы из Германии RAGE периода 1987-1994. Peavy Wagner, Manni Schmidt & Christos Efthimiadis.

Пять альбомов RAGE, записанных в период с 1987 по 1994 годов вознесли группу на хэви-металлический музыкальный олимп, о группе узнали по обе стороны Атлантики. Эти альбомы: “Perfect Man” (1988), “Secrets in a Weird World” (1989), “Reflections of a Shadow” (1990), “Trapped!” (1992) и “The Missing Link” (1993) считаются у большинства поклонников группы лучшими релизами, которые когда-либо рождались под именем RAGE.

Артисты обещают уладить все проблемы и скоро вернуться с концертом во Владивосток. Группа приносит свои извинения поклонникам. Уже сейчас в сети фанаты группы выражают крайнее недовольство работой чиновников. Точная причина отмены выступления выясняется.

Василий Кучин