KCC Corporation (крупнейший производитель строительных материалов и химической продукции в Южной Корее) подтверждает планы по строительству стекольного завод на территории российского Дальнего Востока, сообщил директор корпорации Ким Сон Вон в Сеуле в рамках Дня корейского инвестора, информирует DEITA.RU.

На первом этапе реализации проекта планируется производство листового стекла в объеме 800 тыс. тонн в год. На втором этапе реализации проекта предполагается производство минеральной ваты и стекловолокна, - приводит слова главы KCC Corporation пресс-служба полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в $250 млн.

Михаил Грач