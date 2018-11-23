Source ВВО по Тихоокеанскому флоту
Подводную лодку условного противника обстрелял новейший корвет "Громкий", который сейчас проходит ходовые и государственные испытания в Японском море, сообщает DEITA.RU.
В качестве противника выступила одна из дизельных подлодок флота.
Затем на корабле еще раз проверили надежность работы артиллерийской установки А-190: с самолета Ил-38 морской авиации ТОФ сбросили парашютные мишени, которые успешно поразили артиллерийским огнем.
Отмечается, что корвет, который проходит испытания в Японском море, к концу года должен войти в состав ТОФ.
Напомним, корвет "Громкий" доставлен во Владивосток 31 августа с Амурского судостроительного завода.
Таисия Масина
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