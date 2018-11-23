Косатка исчезла из бухты Средней под Находкой, об этом узнали представители Greenpeace и забили тревогу, сообщает DEITA.RU.

Компании-отловщики заявили о пропаже в полицию, уточнив, что косатка пропала из первого вольера в результате повреждения сетного мешка, удерживающего животных в воде.

Как рассказали участников объединения «За свободу косаток и белух», сбежать из «китовой тюрьмы» невозможно, так как вольеры находятся под постоянным наблюдением видеокамер, а сетное ограждение в них прочное.

По мнению экологов полагают, косатка погибла либо перевезена в другое место содержания.

На данный момент общественники готовят заявление в Следственный комитет РФ по признакам жестокого обращения с животными, предположительно приведшего к гибели косатки.

Напомним, "китовая тюрьма" - это бывший центр адаптации морских млекопитающих «ТИНРО-Центр» в бухте Средняя Приморского края, который обнесен забором с камерами наблюдения по периметру. Там содержатся 11 косаток и 90 белух, отловленных с лета по осень 2018 года несколькими частными компаниями.

Таисия Масина