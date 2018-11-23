Карл Лагерфельд, который скончался вчера, 19 февраля, оставил часть своего состояния кошке, сообщает DEITA.RU.

Так, газета Le Figaro пишет, что знаменитый немецкий кутюрье, креативный директор модного дома Chanel, умерший на 86 году жизни, завещал часть состояния своей кошке Шупетт.

Известно, что модельер очень любил свою питомицу, снимал в рекламных роликах. От ее имени даже была написана книга, у кошки есть аккаунты в социальных сетях и свой банковский счет. Подписчики Шупетт в соцсетях активно выражают ей соболезнования.

Ирина Петрова