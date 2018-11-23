С 1 мая этого года в Хабаровском крае заработает новая мера социальной поддержки, сообщает. DEITA.RU.

Семьям, у которых появился второй ребенок, будут выдавать краевой материнский капитал.

Размер вылеты составит 30% от федерального материнского капитала - 135 907,8 рубля.

При этом денежные средства можно будет потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, их лечение или лечение родителей.

Ирина Петрова