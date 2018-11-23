Врачи скорой доставили в ожоговый центр жителя Владивостока, получившего травмы на ж/д путях, сообщает DEITA.RU.

Как стало известно агентству, 26-летний мужчина получил удар током во время нахождения на станции Первая Речка.

В результате случившегося у пострадавшего диагностировали электротравму, ожоги головы, шеи и ступней. Помимо этого, во время неудачного падения мужчина получил вывих бедра.

Травмированного горожанина госпитализировали в медицинское учреждение, а по факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

Игорь Бегунов