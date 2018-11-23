Стала известна реакция Кремля на видео, которое появилось в телеграм-канале "Номенклатура". Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не нашел в нем ничего предосудительного.

Он отметил, что никакие правила не нарушены, поэтому ничего зазорного в в таком отдыхе нет.

Напомним, занимательное видео отдыха нескольких российских чиновников распространилось в Сети. На борту частного самолета собралась хорошая компания - экс-вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев и экс-пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

Таисия Масина