Тревожные новости приходят из некогда благополучного Хабаровского края. Регион входит в 2019 год с огромным госдолгом (почти 51 млрд. р.), дефицитом бюджета в 14% из 15% максимально допустимых и замороженными программами развития. Примечательно, что ранее о таких проблемах в Хабаровске в СМИ не было информации, либо они успешно лакировались предыдущим губернатором, сообщает DEITA.RU.

Из федерального бюджета ожидается поступление лишь 10 млрд.р. «Это капля в море», «регион финансируется по остаточному принципу» – такие недовольные суждения звучали в ходе обсуждения бюджета депутатами.

Эксперты связывают такое положение дел с результатами сентябрьских выборов главы региона, где представитель ЛДПР Сергей Фургал «уложил на лопатки», казалось, непобедимого Шпорта. Причем, глядя на приморскую агонию, ситуацию со вторым туром в Хабаровске пытались решить по-мировой – Фургалу предлагалась позиция вице-губернатора. Но и он, и народ были непреклонны. В результате Хабаровский край стал одним из 3-х российских регионов, где победу одержали представители неправящей партии.

А сейчас новоиспеченный глава оказался, по сути, между молотом и наковальней. «Тяжелая ситуация в регионе - хороший повод проверить лоббистские возможности нового губернатора» - ропщут депутаты. Значит Кремль, закрутив гайки, ждет на поклон.

Федеральный центр, судя по всему, пустил в ход проверенный метод укрощения строптивых губернаторов – наказание финансовой блокадой. Схема известная – все доходы забирает Москва, а потом раздает регионам в виде субсидий и дотаций. Кому сколько – тут уж как попросишь. Официально узаконенный инструмент манипуляции - деньги в обмен на послушание. Кроме того, сообщается, что в Хабаровском крае ввели обязательное согласование замов губернатора с депутатами законодательного собрания. В общем, обложили со всех сторон.

Финал у такого противостояния обычно предсказуемый, однако не будем недооценивать «темную лошадку» Фургала и протестные настроения дальневосточников.

Кремлевская блокада особенно очевидна на контрасте с соседним Приморьем, где деньги и обещания просто льются рекой в поддержку кремлевского ставленника. Эксперты также отмечают, что в случае повторения хабаровского сценария на скорых выборах в Приморье этот регион также ждет «царская обида».

Напомним, СМИ обратили внимание на то, что президент страны Владимир Путин еще не поздравил с вступлением в должность ни одного предводителя «белых ворон» - регионов, где губернаторские кресла осенью заняли представители ЛДПР и КПРФ.

Светлана Алеутская