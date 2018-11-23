В субботу, 9 февраля, ветслужба проверит «красную» реку в поселке Новом Надеждинского района, сообщает DEITA.RU.



Напомним, в поселке Новом прекращает свою работу «Дальневосточная птица». Электроэнергия отключена, канализация не работает.

Как предполагают в ветеринарной инспекции Приморья, возможно был сделан сброс послеубойных стоков. Если доводы специалистов подтвердятся, то за нарушение правил утилизации биоотходов будет заведено административное дело.

«Районная ветслужба в субботу, 9 февраля, выйдет на осмотр местности», — пишет паблик dpscontrol.

Ранее прошла информация о том, что накануне местные жители обнаружили кровавый ручей неподалеку от предприятия «Дальневосточная птица». Отмечается, что водоем окрашен в ярко-красный цвет, при этом запах в данной местности стоит просто невыносимый.

Екатерина Брязгунова