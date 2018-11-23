Большой Камень не отпускает. Как привязанный, тянет на самое дно, и именно туда и нужно нырнуть, в пучину последних скандалов, чтобы понять, кто раскачивает лодку в любимом городе Путина. DEITA.RU попробовала разобраться в том, что происходит и кто в этой истории главный бенефициар.

«Жители Приморья против «стройки века» – примерно под таким лозунгом недавно в Большом Камне вывели на улицы несколько десятков горожан. Формальным поводом послужило загрязнение Уссурийского залива масштабным строительством «Звезды». Прозвучало громко, однако сама драматургия вялого митинга обнажила его срежиссированный характер. Интересно, кому это нужно?



По идее Большой Камень – одна из самых перспективных территорий Приморья, здесь строится первая в России верфь крупнотоннажного судостроения, ТОР насчитывает 15 резидентов, бюджетные инвестиции превышают 3 миллиарда рублей, а есть еще и частные. Все это под пристальным вниманием федерального центра, недаром Большой Камень называют любимым городом Путина. Глава государства бывает здесь едва ли не чаще, чем в столице ДФО. И тут вдруг жители против, покусились на святое, можно сказать.



Несколько источников в силовых структурах сообщили DEITA, что на самом деле к подогреву протестной активности населения в Большом Камне якобы причастны некоторые депутаты городской думы. В частности те, кто имеет незарегистрированные дачи как раз в том районе, где планируется складирование грунта.



«Группой депутатов Думы ГО Большой Камень в городских СМИ и сети Интернет инициирована информационная кампания по оказанию давления на представителей проектанта и заказчика производства дноуглубительных работ с целью приостановления реализации проекта с последующим переносом места отвала изымаемых грунтов. Данное обстоятельство обусловлено наличием на берегу Уссурийского залива, вблизи от предполагаемого места отвала грунта, незарегистрированных частных владений, принадлежащих отдельным депутатам представительного органа местного самоуправления и аффилированным с ними лицам», - сообщил собеседник Дейты.

В их числе «недовольных» фигурируют не только депутатские фамилии, но и представители ряда коммерческих структур и частные предприниматели.

«Проводимая депутатами деятельность направлена на создание негативного общественного мнения относительно предполагаемых работ, в настоящее время приобрела форму протестных выступлений группы жителей Большого Камня, в рамках которых звучат обвинения представителей правоохранительных органов, якобы способствующих формированию условий для нанесения вреда экологии», - добавил наш спикер.

Конечно, ведь в случае реализации «Звездой» задуманного депутатские угодья потеряют коммерческую привлекательность. Поэтому «кукловоды» решили сыграть на общем недовольстве властью и работой правоохранительных органов, вплетя эти лозунги в повестку «народного гнева». По мнению источника Дейты, это не что иное, как попытка оказать воздействие на руководителей правоохранительных органов города с целью прекращения уголовных дел, в которых фигурирует ряд депутатов городской Думы. А это сразу три персонажа из свежеиспеченных народных избранников - Н.Недвига, Д.Шпарийчук и А.Кузнецов.

Более того, правоохранители полагают, что прекрасно знают, кто за этим стоит, и этот кто-то - известный в Большом Камне предприниматель, который ранее также являлся депутатом городской думы и даже был осужден по материалам УФСБ по ч.4 ст.159 УК РФ – за хищение муниципальных денежных средств и получил «суровый» приговор – аж 6 лет условно.

Вот так любимый город Путина стал яблоком раздора для различных групп влияния. Надо б собратья на экскурсию на берега Уссурийского залива, в места предполагаемого складирования грунта. Может там второй «Харитоновский хутор» вырос. А о том, как маленькая межэлитная война превратилась в локальную революцию, ее авторах и спонсорах DEITA.RU расскажет в следующем материале.

Светлана Алеутская