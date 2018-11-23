Условия льготной ипотеки могут измениться для семей с детьми. Крупные банки просят Минфин распространить льготные условия кредитования еще и на вторичное жилье, сообщает DEITA.RU . Кроме того, банки просят снизить размер первоначального взноса по этим займам.

Напомним, согласно госпрограмме семьи с детьми могут получить жилищный кредит под 6% годовых. Для семей с двумя детьми такая ставка сохраняется первые три года, при рождении третьего ребенка срок льготного периода составляет пять лет. По истечении льготного периода ставка устанавливается на уровне ключевой на дату выдачи кредита, увеличенной на 2 пункта, пишут Известия.

Тем временем Владимир Путин призвал чиновников следить за ипотечной ставкой в России и стимулировать строительство жилья, не допуская подорожания ипотеки, однако самая заманчивая ипотека - всего в трех регионах России - в Крыму, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.

Таисия Масина